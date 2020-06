“Empecé en forma en la televisión en 1954”: Hilda Strauss

La invitada al Encierro de este viernes 5 junio fue Hilda Strauss, la dama de la radio.

“Es una mujer que nació en Barranquilla, con descendencia europea, y desde muy joven empezó una carrera llena de éxitos. La admiración que tenemos por ella es muy grande, porque los colombianos la recordamos en la televisión y en la radio”, así la recibió Alberto Casas.

Hilda Strauss contó sobre su paso en la televisión, “comencé modelando en un traje de baño en Barranquilla, yo modelaba y no fue tan difícil hacer la presentación, simplemente lo traté de hacer con naturalidad y con postura, luego seguí mi proceso como modelo”.

“Yo empecé en forma en la televisión en el año de 1954”, dijo Hilda.

Además, comentó sobre su experiencia la radio, “el programa lo estoy dando de lunes a viernes de 9 a 11 am. No me gusta repetir temas”.

Por otro lado, habló sobre su gusto por la música, “la música siempre la pusieron desde pequeña, mi papá siempre colocaba discos de música clásica y no nos dejaban escuchar música de otro género”.