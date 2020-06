Escuche las anécdotas del historiador Herbert Braun

El invitado en El Encierro de este jueves 4 de junio fue el historiador Herbert Braun.

“Es un historiador que nació en Bogotá y es profesor en Estados Unidos. Uno de sus libros es considerado como la biografía de Jorge Eliécer Gaitán, y el profesionalismo del profesor es respetado y acogido por personas que han tenido opiniones diferentes sobre el tema”, así lo recibió Alberto Casas.

Herbert Braun contó cómo se volvió historiador, “en el colegio me gustaba mucho leer, entonces me fui para Estados Unidos, llegué a la universidad, y poco a poco me di cuenta que no me gustaba ni la ciencia ni la política, y saqué un doctorado en historia contemporánea”.

“Lo que he trato de hacer con mis libros es aproximar al lector al pasado, porque tienen muchas descripciones”, manifestó Braun.

Lea en la W: “He sido un animal de la imagen visual”: Carlos Duque

Por otro lado, habló sobre su el término de violencia que aparece en varios de sus relatos, “los colombianos no son patológicos, los colombianos no somos violentos. La violencia se va construyendo históricamente”.

Por último, dijo que está tratando de escribir un libro con el título “por qué Latinoamérica no es fachista”.