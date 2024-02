España protesta por 'discriminación' a la inversión de ese país en el nuevo puerto de Buenaventura

La nota de protesta del gobierno español se da por la decisión de la Dirección Marítima Nacional, Dimar, de restringir el ingreso de buques de más de 300 metros de eslora al nuevo puerto de Buenaventura, TCbuen.



Según la página de Confidencial Colombia, “cuando el Puerto TCbuen ya tenía compromisos comerciales con varias navieras, entre estas Maerks, la más grande en el mundo, y un par de buques navegaban con rumbo a Buenaventura, se encontró con la sorpresiva decisión de restringir el acceso de los barcos de este tamaño, con el argumento de que podía estar riesgo la seguridad portuaria”.



España protestó ante la Cancillería colombiana por “discriminación y trato arbitrario” a la inversión de ese país en el nuevo puerto.



En diálogo con La W, Camilo Gómez, representante jurídico del puerto de Buenaventura, señaló que la decisión de la Dimar, en cabeza del almirante Ernesto Durán, de la capitanía del puerto de la Dirección Marítima Nacional, es equivoca porque desde hace un año y media a TCbuen han ingresado buques de más de 280 metros de largo, lo cual significa que la “Dimar conocía el tamaño de los buques”.



Gómez afirmó que Buenaventura tiene una ventaja y es que es una bahía y no hay fuertes oleajes y mareas altas. Aceptó que al almirante Durán le preocupa la seguridad “igual que a nosotros” pero lo que existe es un problema de “inseguridad jurídica”.



Además, informó que por la nota de protesta de España el almirante Ernesto Durán fue llamado por la Cancillería para tratar el tema.



En su defensa, el Almirante sostuvo que las zonas de maniobra y los canales tiene que “adaptarse a los tamaños del buque” y que, aunque matemáticamente se diga que el buque puede ingresar, “la responsabilidad nuestra como Estado es que los puertos sean seguros”.



“La razón es muy sencilla: es como si quisiéramos entrar un avión gigante por una pista con el riesgo de tener un accidente, no es discriminación, es un tema de espacio físico”, sostuvo el Almirante.



Así mismo, dijo que Colombia está dando una imagen ante el mundo de que los puertos “están siendo manejados con estándares serios”.



“Se ha querido mostrar como restricción a buques extranjeros, cuando no es así”, puntualizó.