Espero que caso "Vélez Franco" termine con imputación de cargos: Alfredo Ramos

De acuerdo con declaraciones de Ramos, Andrés de Jesús Vélez Franco es un estafador profesional que mintió con el objetivo de obtener rebajas en su condena. De igual forma, Vélez fue acusado hace un par de meses por ofrecer cursos inexistentes de inglés para jóvenes y, además, también rindió falso testimonio en el caso de Nancy Patricia Gutiérrez.

Luego de haber demostrado la falsedad de los testimonios que lo llevaron a la cárcel, Luis Alfredo Ramos logró recuperar la libertad, aunque el proceso judicial en su contra sigue en curso. En ese contexto, Andrés de Jesús Vélez (condenado en dos ocasiones) es uno de los sindicados de haber rendido falso testimonio y quien ha sido imputado por la Fiscalía.

Por otro lado, sobre las recientes acusaciones hacia Óscar Iván Zuluaga por la financiación de Odebrecht a su campaña presidencial, Ramos aseguró que Zuluaga está en la obligación de explicar y aclarar lo sucedido.