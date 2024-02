¿Está en crisis Germán Vargas Lleras en el Gobierno? Rodrigo Lara y Roy Barreras opinan

A propósito del encuentro sostenido entre el presidente Juan Manuel Santos y los miembros del Partido de La U, en el que el vicepresidente Germán Vargas Lleras fue tema de discusión por cuenta de las quejas de la colectividad, La W dialogó con el representante a la Cámara Rodrigo Lara Restrepo y con el senador Roy Barreras Montealegre.

De esta manera, la reunión en la Hacienda Hato Grande le permitió a la colectividad tomar la decisión de lanzarse a las elecciones presidenciales con candidato propio. Además, en su ausencia, el vicepresidente Germán Vargas Lleras fue uno de los temas a tratar cuando los parlamentarios se quejaron del alto funcionario y de la manera en que “está haciendo campaña con recursos del Estado”. Incluso el presidente Juan Manuel Santos manifestó su molestia al respecto.

Por otra parte, el ex vicepresidente Angelino Garzón afirmó a La W que no aceptó la embajada que el presidente Juan Manuel Santos le ofreció en Brasil porque cuando arrancó su segundo periodo presidencial, de la mano de Germán Vargas Lleras, el mandatario comentó que “ahora sí vamos a tener vicepresidente”, un hecho que a Garzón no le sentó muy bien.