Estaba armado hasta los dientes y respondiendo fuego: Mindefensa sobre la muerte de Guacho

En diálogo con La W, el ministro de defensa, Guillermo Botero, aseguró que no fue posible capturar con vida a Walter Arizala, alias Guacho, el líder de las disidencias de las Farc en la frontera con Ecuador -y hombre más buscado en ese país- debido a que se encontraba armado y respondiendo con fuego.

De este modo respondió a la crítica de los familiares de los periodistas ecuatorianos asesinados por Guacho, quienes cuestionaron que la verdad sobre la muerte de Paul, Efraín y Javier, fuera sepultada con la muerte del disidente.

"Estaba armado hasta los dientes y respondiendo fuego, entonces uno no lo puede capturar, no se puede poner en riesgo la vida de los miembros de la fuerza pública. Estas personas no se pueden rendir", declaró Botero.

El ministro no desmintió la veracidad de la foto que está circulando en redes sociales del supuesto cadáver de Guacho, tirado en el piso, sin camisa y en la que se evidencia su celular. Sobre este aparato de comunicaciones, el ministro afirmó que ya está en custodia de la Fiscalía. También advirtió que hay material útil en la zona en la que se realizó el operativo contra Guacho, al responder si en la zona encontraron algún computador o información sobre rutas del narcotráfico.

Cuerpo de alias Guacho es trasladado a Tumaco en el departamento de Nariño.



Con relación a si Guacho tenía una herida de bala, producto al conocido combate del pasado septiembre en el que se anunció que le dieron tiros de fusil, el ministro respondió que "habrá que esperar los exámenes de Medicina Legal. La hipótesis es que la vez pasada había quedado herido. Medicina Legal deberá confirmar".

Botero confirmó que hubo cooperación del gobierno Ecuatoriano en este operativo.

Miembros de la Policía, el CTI, el Ejército y la Fuerza Aérea trasportaron el cuerpo de alias Guacho y otros delincuentes abatidos, hasta la población de Tumaco, en el departamento de Nariño, y posteriormente son llevados vía aérea a la ciudad de Bogotá.

Cuerpos de alias Guacho y Pitufín son trasladados vía aérea a Bogotá desde Tumáco Nariño.



A través de su cuenta de Instagram, el ministro de Defensa Guillermo Botero confirmó la plena identificación de alias Guacho.