Estados Unidos expresó su apoyo "irrestricto" al proceso de paz con las Farc

Eso informó el Ministerio de Justicia, tras una reunión entre el ministro Londoño y el embajador Kevin Whitaker.

Kevin Whitaker, embajador de los Estados Unidos en Colombia. Foto: Colprensa(Thot)

El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, le expresó al ministro de Justicia, Jorge Londoño, según informa el Ministerio, "el apoyo irrestricto del gobierno norteamericano a los diálogos de paz" que se adelantan con la guerrilla de las Farc en La Habana.

El pronunciamiento se produjo durante un encuentro que tuvo lugar este jueves y cuyo objetivo principal fue el de dialogar acerca del proceso de paz.

El embajador, dice el Ministerio, se refirió a los proyectos que adelantan en Colombia las agencias de desarrollo de su país y "al compromiso de su gobierno para apoyar el fin del conflicto".

El ministro Londoño además exhortó al diplomático a "no desmayar en sus esfuerzos por colaborar en la construcción de una justicia más inclusiva, próspera y justa en Colombia".

