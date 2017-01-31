La W RadioLa W Radio

Actualidad

Estatuto de la oposición será debatido en el Congreso

Este miércoles, el Gobierno radicará el proyecto que prevé garantías para la oposición en materia de financiación y acceso a medios de comunicación, entre otros.

Congreso de la República. Foto: Colprensa

Mañana el Gobierno Nacional radicará, ante el Congreso de la República, el proyecto de estatuto de la oposición que fue preparado durante varios meses con distintas fuerzas políticas.

De acuerdo con el proyecto, dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, las agrupaciones políticas deberán declararse en oposición, independiente o como parte de la coalición  de gobierno. El estatuto prevé una partida adicional del 5% del monto total destinado a los partidos, para aquellos que se declaren en oposición.

En materia de acceso a los medios de comunicación se prevén medidas especiales  como, por ejemplo, el derecho a controvertir las posiciones del Gobierno que se planteen en las alocuciones presidenciales o el derecho de réplica frente a acusaciones o señalamientos  que hagan funcionarios públicos en los medios de comunicación del Estado o que utilicen el espectro electromagnético.
 
De ser aprobado este proyecto, "las agrupaciones políticas declaradas en oposición (...) tendrán participación en las mesas directivas del Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos distritales o municipales, a través de las primeras vicepresidencias

