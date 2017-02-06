Este martes CNE definirá si investiga campaña de Zuluaga por caso Odebrecht

En diálogo con la W, el Presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, aseguró que la sala plena del tribunal se reunirá mañana para decidir si investiga, o no, la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, por la supuesta financiación se Odebrecht.

Vega señaló que se seguirán dos líneas de investigación: por un lado la posible violación de la prohibición de financiación de personas jurídicas extranjeras a campañas políticas en el país y por otro, la omisión de declarar gastos de campaña ante el CNE.

El Presidente del máximo tribunal electoral indicó que de tomarse la decisión de investigar estos hechos acaecidos durante la campaña presidencial del año 2014, mañana mismo se determinará qué magistrado encabezará la investigación preliminar