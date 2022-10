Este martes María del Pilar Hurtado perderá condición asilada en Panamá

El próximo martes quedará en firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el decreto mediante el cual se otorgó en noviembre de 2010 el asilo a Hurtado, aseguró el abogado Ángel Álvarez.



Álvarez es uno de los dos abogados, junto a Paulo Vega, que en mayo de 2011 presentó el recurso de inconstitucionalidad contra el asilo territorial otorgado a la que fuera entre 2007 y 2009 jefa del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia colombiana).



Hurtado debe responder ante la justicia colombiana por varios delitos que se le imputan por su supuesta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos ocurridas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).



La ley panameña establece que "las sentencias de inconstitucionalidad quedan ejecutoriadas, o sea, en firme, sin recurso alguno y de inmediata aplicación, tres días después de notificadas las partes", lo que se cumplirá el "próximo martes en la tarde", explicó Álvarez.



"El jueves a las 10 de la mañana se le notificó (del fallo) a la Procuradora (fiscal general, Ana Belfon) y a nosotros a las 4.23 de la tarde, así que el término de tres días hábiles comenzó a correr el viernes y se cumplirá el martes" próximo, precisó el abogado.



La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el pasado 29 de mayo la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual se concedió el asilo a Hurtado, aunque el fallo fue publicado el miércoles pasado y notificado un día después a las partes.



La prensa local informó que el miércoles pasado buscaron en el Supremo una copia de la sentencia funcionarios de la Cancillería, y que un asesor legal de ese despacho indicó que la misma "no tiene poder jurídico" mientras no haya sido publicada en gaceta oficial, para lo cual existe un plazo de 10 días a partir del próximo martes.



Pero según el abogado Álvarez, desde el próximo "martes a la 5 de la tarde procede la detención" de Hurtado, porque "desaparece el asilo" y por lo tanto se coloca "en una situación de migrante irregular".



"Puede ser detenida y deportada de inmediato", como ha sido "la tradición que ha llevado el director de Migración en esta Administración", de "inmediatamente deportar" a cualquier extranjero "que por algún motivo registre algún antecedente judicial, alegando una inestabilidad a la seguridad interna del Estado", dijo Álvarez.



El abogado, sin embargo, reconoció que la ley panameña establece "que se puede convidar al inmigrante irregular a que abandone el país en un término no mayor de 9 días. Si no lo hace así, procede la deportación".



A partir del próximo martes "también cabe la extradición" de Hurtado, porque el asilo, que "era un escudo, desapareció", añadió.



La fiscal Belfon aseguró el pasado 2 de junio que solo después de que el fallo del Supremo panameño fuera "ejecutoriado en firme", con las notificaciones correspondientes, Colombia podría formalizar un nuevo pedido de extradición de Hurtado ante la Cancillería panameña.



Un pedido colombiano de extradición contra Hurtado fue rechazado en febrero de 2012 por el Gobierno del ahora presidente saliente, Ricardo Martinelli, quien ha negado acusaciones de que protege a la exjefa de inteligencia e incluso ha dicho que desconoce su paradero.



Martinelli dijo el mes pasado durante una visita oficial a Madrid que la decisión sobre una nueva solicitud colombiana de extradición contra Hurtado la dejará en manos de su sucesor, el presidente electo Juan Carlos Varela, quien ya ha expresado su disposición a analizar un pedido formal de Colombia en ese sentido.



Varela asumirá el Gobierno panameño el próximo 1 de julio.