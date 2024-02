Este paro nacional tiene un contenido de oposición al Gobierno: Mininterior

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, habló en La W sobre el Paro Nacional que se llevará a cabo hoy en el país.

En primer lugar, aclaró que “este paro tiene un contenido de oposición al gobierno” y que “en las protestas participan diferentes organizaciones que tienen una agenda propia y que se está tratando en cada sector”.

De otro lado, aseguró que la socialización del Plan Nacional de Desarrollo se realizó en los diferentes departamentos, “se citaron a las comunidades y se socializó. Al fin y al cabo el plan son pactos por la educación, el trabajo, los campesinos y es una propuesta que quiere cerrar las brechas sociales en Colombia”.

También explicó por qué uno de los aspectos pactados con los estudiantes no se encuentra en el PND, “la reforma a las regalías no puede entrar en el plan porque no caben ahí todas las iniciativas, pero si hay un proceso respecto a ese tema”.

Finalmente, dijo que “acá no pueden decir que el Gobierno no ha actuado, porque cada una de las carteras, diariamente, adelanta reuniones con diferentes movimientos”.