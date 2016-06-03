Este viernes se retomarán diálogos de Ministros y comunidad indígena del Cauca

Sigue siendo tensa la situación del departamento del Cauca luego de que los diálogos entre la comunidad indígena y los ministros de Agricultura, Interior, Minas y Energía, Ambiente y el alto comisionado del Posconflicto se suspendieran a causa de los hechos de violencia que se registraron antes de la instalación de la mesa de diálogo.

En un inicio la comunidad mostró su inconformismo por la muerte de dos de sus nativos, aparentemente en enfrentamientos con uniformados del Esmad de la Policía Nacional. Las víctimas mortales fueron identificadas por Gersaín Cerón y Marco Aurelio Díaz. Murieron en hechos ocurridos en Caldono, Cauca, que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades.

Durante este primer acercamiento, los líderes indígenas dieron a conocer sus problemáticas y necesidades; pero fueron enfáticos en exigirle al Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, ofrecer disculpas públicas por un comentario realizado en contra Feliciano Valencia, cuando este fue capturado por las autoridades.

Ante este panorama, antes de iniciar los diálogos los nativos pidieron al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, retirar la fuerza pública de la vía Panamericana, en el sector comprendido entre el Peaje de Tunía a Caldono, norte del Cauca; a lo que el ministro Cristo aceptó y pidió la retirada del Esmad de la zona.

Posteriormente, los delgados del Gobierno Nacional e indígenas se volvieron a sentar en la mesa de diálogos, pero tras más de tres horas de escuchar a los líderes indígenas, estos decidieron suspender los diálogos, debido a que el tiempo no alcanzaba para abordar todos los temas, expuestos sobre la mesa.

Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, los diálogos se retomarán hoy a partir de las 9.30 Am, donde se espera dar la orden de desbloqueo de la vía Panamericana, debido a que hay gran conglomeración de ciudadanía y transportadores sobre la misma.

Según el informe oficial que se entregó por parte de las autoridades, son 6 indígenas heridos, entre ellos un menor de edad trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Cali y 12 uniformados del Esmad, que están siendo atendidos en el puesto de salud de Caldono.