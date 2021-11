Estoy en un limbo político, no jurídico: Rodrigo Lara

En diálogo con La W, el senador Rodrigo Lara aseguró que no se ha apartado de su curul porque no quiere renunciar al mandato popular que le dieron casi 100.000 ciudadanos.



Además, dijo que no renunciará a los proyectos de ley que está tramitando.



“Yo ostento un mandato popular y no hay peor traición al elector que renunciar a eso. Yo renuncié a la bancada de Cambio Radical, yo no he militado en esa bancada. Eso no me lleva a caer en rivalidades, mis relaciones con muchas personas allí son muy cordiales, señaló.

También mencionó que él mismo invitó a Sergio Fajardo y a Alejandro Gaviria a ingresar al Nuevo Liberalismo, pese a que aún no ha solicitado su afiliación tras el resurgimiento de la personería jurídica.



“Me han llegado versiones, que yo lamento muchísimo, de que lo mío era una interpretación jurídica y yo no me quiero someter a un tribunal jurídico, no quiero entrar en conflicto”, destacó.



Finalmente, reconoció que está en un limbo político, no jurídico, “pero con ideas liberales”.