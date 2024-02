'Estoy tranquilo, porque voy a demostrar mi inocencia': Senador Velasco

En primicia de la W Radio, el senador Luis Fernando Velasco habló desde el Bunker de La Fiscalía, momentos después de haberse entregado ante la autoridad judicial.

"No se me va a indagar por las declaraciones de la ex congresista Rocio Arias, sino por una supuesta ayuda a los paras en su propio beneficio, situación que no puedo explicar porque desconozco, y ya hace parte de la reserva sumarial", dijo el senador.