Estudiantes denuncian demoras en desembolso de recursos para becas

Varios estudiantes de las becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario, de la convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema de Regalías, denuncian demoras en el desembolso de los recursos.

Este crédito-beca cubre los gastos de matrícula y pasantía, y contempla además un pago de sostenimiento mensual por la duración del doctorado para cada estudiante.

La denuncia es precisamente que estos pagos, que han debido hacerse a comienzos de este año, no se han hecho y si se realizaron, fue con un semestre de demora, lo que ha perjudicado a los estudiantes para poder avanzar en sus estudios.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación afirma que ellos hacen el desembolso a las universidades privadas que tienen 155 propuestas de tesis doctoral. Sin embargo, a las universidades públicas el desembolso lo debería hacer el Ministerio de Hacienda, que es supuestamente donde ha habido estas demoras.

Simón Villegas, estudiante de Doctorado en Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, afirmó en La W que ha sido muy complejo no recibir los recursos en este tiempo de pandemia y no ha habido claridad sobre quién es el responsable de hacer el desembolso. Agregó que son muchos los estudiantes que no han tenido a quién recurrir, a pesar de haberle apostado a su educación para aportarle al futuro de nuestro país.

Por su parte, Edgar Daza, director de Posgrados de la Universidad Nacional, afirmó que las demoras se deben a normativas largas y complejas en el Ministerio de Hacienda por lo que los recursos vienen de las regalías. Así, para cada desembolso por estudiante hay todo un trámite que ha ocasionado estas demoras.

Daza lamentó los hechos, entendió las preocupaciones de los estudiantes y prometió que las demoras no volverían a suceder.