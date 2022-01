Eurocontrol descarta alteración grave del tráfico aéreo por la nube volcánica

La Agencia Europea para la Seguridad en la Navegación Aérea (Eurocontrol) indicó hoy que el espacio aéreo europeo se encuentra completamente abierto y afirmó que no se esperan alteraciones graves del tráfico aéreo en las próximas 48 horas a causa de las cenizas del volcán islandés Grimsvotn.









Eurocontrol explicó que aún existen áreas limitadas con concentración de ceniza en Europa, pero que se prevé que tengan muy poco o ningún impacto en el tráfico.









Entre el lunes y el miércoles se cancelaron en Europa 900 vuelos de los 90.000 que se esperaba operar, recuerda la agencia en su informe de situación de esta mañana, el último que prevé hacer a menos que la situación vuelva a complicarse.









Desde que el Grimsvotn entró en erupción el sábado, se han visto afectados, además del espacio aéreo islandés, los del Reino Unido y de Alemania, donde se produjeron la mayor parte de las cancelaciones de vuelos.









No se descarta que la nube volcánica pueda avanzar hacia otras partes de Europa en función de las condiciones meteorológicas, pero la presencia de ceniza no tiene porqué traducirse necesariamente en cierres de los espacios aéreos si no se superan los niveles de concentración máxima recomendados (4 miligramos por metro cúbico de aire). EFE