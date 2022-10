Ex embajador de Colombia en República Dominicana organizó reunión en Palacio

La W pudo establecer que el ex embajador de Colombia en República Dominicana Juan José Cháux fue la persona que organizó la reunión entre el paramilitar asesinado Antonio López, alias 'Job' con dos secretarios de Palacio de Nariño.

"Nuestro funcionario del DAS que estuvo en la reunión es un funcionario especializado en el tema de las AUC y la razón por la cual ese funcionario estuvo presente allá es porque se nos dijo que había una información importante que algunos de los ex líderes de las AUC tenían que dar sobre la seguridad del señor presidente", dijo la Directora del DAS.

Hurtado confirmó a La W, que a la reunión asistió el abogado Oscar Iván Palacios a quien el detective del DAS no conocía y lo puso en evidencia al rendir el respectivo informe.

"A mí personalmente me llama Edmundo del Castillo", enfatizó.

El ex embajador de Colombia en República Dominicana Juan José Chaux le dijo a La W que el propósito de su asistencia a la reunión en Palacio era informar a 'Job' que ya no iría como embajador ante La Haya.

"Cuando se enteraron de que iba para La Haya, se me presentaron varios dirigentes desmovilizados que querían dialogar, que consideraban que el proceso como estaba planteado iba a ser un fracaso, que los 20 mil desmovilizados corrían el riesgo de regresar a la delincuencia y dialogué varias veces con el señor ('Job')", dijo en La W Chaux.

El hoy ex embajador también manifestó que no es cierto que haya usado a 'Job' como mediador para hablar con el 'para' Ever Veloza, 'H.H', quien lo señaló de haberse reunido con jefes de las Auc en busca de un apoyo político.