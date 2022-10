Ex jefe de contrainteligencia del DAS reconoce que se reunió con funcionarios de la Casa de Nariño

La W Radio conoció la declaración que entregó el ex jefe de contrainteligencia del DAS, capitán Jorge Alberto Lagos, en la que asegura que se reunió en la Casa de Nariño con César Mauricio Velásquez, secretario de Prensa, por orden de María del Pilar Hurtado.









Según Lagos, en ese encuentro en el que habló de los “adelantos” del tema de Ascencio Reyes y un viaje con algunos “funcionarios judiciales” a la ciudad de Neiva también participó José Obdulio Gaviria.









“Más o menos en abril de 2008 la doctora María del Pilar Hurtado me llamó en horas de la mañana a su despacho y me ordenó que asistiera en horas de la tarde a la Casa de Nariño para que le comentara a César Mauricio Velásquez, secretario de prensa, los adelantos encontrados en la verificación de Ascencio Reyes, el vuelo charter y qué funcionarios judiciales habían asistido”, dijo Lagos.









Durante la declaración, Lagos dice que le mostró a Velásquez las hojas del listado de personas habían asistido a ese viaje y un logo inicial de Ascencio Reyes “que al parecer lo relacionaba con personas del narcotráfico”.









“Le confirmé que sí y le mostré el logo y la relación con las personas que habían viajado en dicho vuelo, que se habían hospedado en el hotel Pacandé en al ciudad de Neiva, y el vuelo como el hospedaje había sido cancelado por Ascencio Reyes”.









Contó que “el doctor César Mauricio llamó al doctor José Obdulio Gaviria, a los pocos minutos llegó, no sentamos en una mesa y le dice los mismo comentarios dados al doctor César Mauricio y el doctor José Obdulio Gaviria me pidió copia tanto del logo y de las personas que habían viajado”.









Y continúa: “Me retire de la oficina del doctor César Mauricio y me comentó que cualquier situación al respecto lo mantuviera informado. Cuando regresé al DAS le comenté a la directora (María del Pilar Hurtado)” cómo se había desarrollado la reunión”.









De igual forma, asegura que el ex secretario de Prensa de la Casa de Nariño le preguntó si había encontrado alguna relación entre Reyes, el vuelo charter y el “agasajo” de Yesid Ramírez en Neiva.









“Le confirmé que sí y le mostré el logo y la relación con las personas que habían viajado en dicho vuelo como el hospedaje había sido cancelado por Ascencio Reyes. Esta es la misma información que le di al doctor José Obdulio”, sostuvo Lagos, quien a la vez dijo que Gaviria “estaba muy interesado en dicha información”.









Así mismo, el ex jefe de contrainteligencia afirmó que le ordenaron realizar una tabla con número de identificación, predial, matricula, evalúo y ciudad.









“De igual manera una relación telefónica, dirección de casa, nombre, dirección, ciudad, plan de líneas de Comcel y Movistar relacionadas con diferentes personas como: “César Julio Valencia Copete, Alfredo Gómez Quintero, Gustavo José Genecó, Carlos Isaac Nader, Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Jorge Luis Quintero Milanes, Flor Ángela Rodríguez Florero, Camilo Humberto Tarquino Gallego galleo y otras q no recuerdo sobre la respuesta que le entregó la Uiaf en contrainteligencia del DAS me llama la atención que fue muy extensa y elaborada en corto tiempo”.









El ex director de contrainteligencia del DAS deberá pagar ocho años de cárcel tras ser avalado por el Tribunal Superior de Bogotá un preacuerdo con la Fiscalía, la primera condena en firme por el escándalo de las 'chuzadas' del DAS.









Fue condenado por haber "dirigido" y "coordinado" las actividades ilegales contra los magistrados de la Corte Suprema y los senadores opositores Piedad Córdoba y Gustavo Petro.









Fotografía de Ascencio Reyes, desprestigio a la Corte









Jorge Alberto Lagos también reveló que el 25 de abril de 2008 se reunió en la Casa de Nariño con Bernardo Moreno, José Obdulio Gaviria y Jorge Mario Eastman en la que se habló de una foto de Ascencio Reyes en la posesión del ex fiscal general, Mario Iguarán Arana.









Dijo, además, que en ese encuentro, al que fue invitado por María del Pilar Hurtado, también estaba Fernando Tabares.









“Estando allá nos dirigimos a la oficina de Bernardo Moreno, esperamos algunos minutos (…) cuando ingresamos a su oficina se encontraban allí Bernardo Moreno, José Obdulio Gaviria y Jorge Mario Eastman. Estando en la oficina el doctor Bernardo Moreno nos damos cuenta que el objetivo de la reunión era reconocer una foto de Ascencio Reyes en la posesión de Mario Igurán”, narró.









De igual forma, indicó que Gaviria estaba ansioso para que se confirmara quién era el que estaba al lado de Mario Igurán.









Lagos aseguró que durante la reunión María del Pilar Hurtado le pidió regresar al DAS para buscar una fotografía de José Mario Ortiz, alias ‘Chepe Ortiz’, extraditado a Estados Unidos, y para que la hiciera llegar a la revista Semana.









“Me llevaron en un vehículo de Palacio al DAS y cuando llegué busqué lo solicitado y en ese momento, no recuerdo dónde la busqué (…) una vez obtenida me comuniqué con alguien de Semana y le manifesté que le enviaba, no recuerdo si vía fax o llevada por algún funcionario. Yo no fui, esa fue la única información o documento que se remitió”, sostuvo.









El ex jefe de contrainteligencia contó que siempre le llamó la atención que desde abril de 2008, “la doctora María del Pilar exigió mayores resultado en la verificación que se realizaba en el caso de la posible infiltración de la Corte por parte de Ascencio Reyes”, y que cuando se emitió la primera orden de captura contra el ex senador Mario Uribe se “pidió más información sobre el tema Reyes”.









Indicó que la finalidad de la foto no la conoce, pero “lo que puedo deducir es que buscaban desprestigiar a la Corte a nivel nacional e internacional”.