Ex Presidente de México espera que mediación de Chávez no sea demagogia

El ex presidente de México Vicente Fox dijo a la W que espera que la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez ante las Farc con Colombia en el intercambio humanitario no sea una tarea más de demagogia del mandatario.

"Después de tantas tropelías, atropellos y desaguisados que ha causado Hugo Chávez en Latinoamérica y ahora en el tema del petróleo, su agresión a España, su presidente anterior a sus instituciones, pues a veces se saca un poco la espinita porque en ese temas ojalá no esté jugando y se trate de algo serio, porque creo que es un tema humanitario fundamental y ojalá y él pueda facilitarlo en ese terreno", indicó el ex presidente Vicente Fox.

El ex presidente mexicano dijo que su discrepancia no es con el socialismo, sino la figura que representa Hugo Chávez.

"Me parece que en México ya padecimos de estos engaños por mucho tiempo, de los demagogos, los populistas aquellos que regalan el pescado y no enseñan a pescar, en este caso peor aún, un pescado que no es de él, se dedica a regalarlo no solo dentro de Venezuela sino fuera, entonces es un posicionamiento que tiene que ver con ideología".