Ex registrador responde a críticas de Petro y Vargas Lleras sobre encuestas

En diálogo con La W, el ex registrador y fundador de la firma encuestadora Guarumo rechazó los señalamientos del candidato presidencial Germán Vargas Lleras y negó que alguna campaña le haya ofrecido la Contraloría.

“Ninguna campaña me ha ofrecido ser contralor ni me interesa”, señaló Sánchez, quien de paso negó tener contratos con el Estado o con alguna de las campañas que se disputan la Presidencia.

El ex registrador confirmó que su firma hizo un modelo de pronóstico para consumo interno pero que este no fue publicado por no estar reglamentado por las autoridades electorales y para no confundir a la ciudadanía, ya que hasta el momento sólo han llevado a cabo encuestas.

Estas respuestas se dan a raíz de una serie de trinos en los que Vargas hizo duros cuestionamientos sobre la transparencia de las encuestas y señalamientos a varias encuestadoras y sus socios.