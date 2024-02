Ex sub director de inteligencia niega nexos personales con el ex subdirector de informática del Das

El ex subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, José Miguel Narvaez, afirmó hoy que nunca tuvo vinculo alguno con el ex director de informática del organismo, Rafael García.

"Ingrese al Das como subdirector en junio del año 2005 y el doctor García salió a principios de ese año y por eso solo lo he conocido en fotografías. No lo conocía y las pruebas que entregue de un ex funcionario implicaban presuntamente al director de inteligencia, no al doctor Noguera Cotes", explicó Narvaez en diálogo con la W.