Exministro de Vivienda deberá retractarse de acusaciones contra Aquarela

La W conoció en primicia que el exministro de Vivienda, Camilo Sánchez, deberá retractarse de señalamientos en contra del polémico proyecto habitacional Aquarela, que se erige en cercanías al Castillo San Felipe de Barajas en Cartagena.



A esa conclusión se llegó tras una audiencia de conciliación citada por la Fiscalía General de la Nación, que se cumplió este lunes en Bogotá entre abogados de Promotora calle 47, constructores del Aquarela, y los abogados del exministro Sánchez.



El exministro Camilo Sánchez dijo desde Cartagena, el pasado 30 de mayo, que en Aquarela se habría hecho trampa para acceder a la licencia con la que se construyó.



Según Sánchez, las medidas de los apartamentos y la ubicación de Aquarela no corresponderían a vivienda de interés social. “Aquarela se vendió como un proyecto de interés social y podría no serlo, eso está en investigación, y muy seguramente puede darse eso por los metros de construcción que dicen”, expresó en su momento.



También informó que ya se estaba investigando el caso porque “cuando se hace vivienda de interés social es porque usted no tiene vivienda, porque no tiene cómo comprar vivienda, porque tenía necesidad de hacer el cierre financiero a través de subsidios (…) Si eso no se da, mostraría que la licencia que se sacó es falsa, porque no cumplía lo que dijeron que se estaba haciendo”.



Tras las declaraciones, Aquarela empezó un proceso contra Sánchez y luego del acuerdo, ahora deberá retractarse.