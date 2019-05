Expresidentes de Corte Suprema y Consejo Superior hablan sobre la liberación de Santrich

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la libertad de Jesús Santrich, tras considerar que es aforado por ser congresista ha provocado una avalancha de cuestionamientos.

Éste es el caso del exmagistrado del mismo tribunal, Jaime Arrubla, quien calificó como desafortunada la decisión de la Corte de ordenar la libertad de Jesus Santrich.

Para Arrubla, Santrich no es aforado porque no cumple tres requisitos que son primero, ser elegido, acreditado y finalmente posesionado. "Tener simplemente la acreditación no es suficiente”, agregó.

“Santrich tiene dos procesos, uno en Estados Unidos, en donde seguramente es investigado por conspiración por ingresar droga, ahora la Fiscalia le abre otro, por los mismos hechos que es por lo que se pronuncia ahora la Corte”, explicó´.

También precisó que los delitos por los cuales es solicitado en extradición fueron cometidos después de la fecha de la firma de paz, por lo cual en los próximos días se espera que pierda los beneficios jurídicos que le otorgó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc el 1 de diciembre de 2016.

A su vez, Gilberto Orozco, exministro y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, consideró que la Corte Suprema incurrió en una contradicción al haber asegurado en 2018 que Santrich no era aforado, y contradecir ayer su decisión.

Le puede interesar: