Fallece músico cubano Pedro Knight, viudo de Celia Cruz

El músico cubano Pedro Knight, de 85 años y viudo de la cantante cubana Celia Cruz, falleció hoy en el hospital Metodista de Arcadia (California, EEUU) y sus restos serán trasladados a Nueva York para ser sepultado junto a quien fue su esposa durante 41 años, informó hoy un portavoz de la familia.

Falcón era como un hijo para la famosa pareja de músicos que no tuvieron descendientes en su matrimonio de cuatro décadas, y uno de los albaceas de la fortuna dejada por Cruz, junto a Omer Pardillo, quien fue representante artístico de la "reina de la salsa".

"Fue una muerte natural, no hubo sufrimiento o tragedia, no gritó, no dijo nada. Murió como muere una persona tranquila", afirmó el portavoz.