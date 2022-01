FARC desmiente que haya avances para intercambio de rehenes

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) negaron hoy que haya avances para un intercambio de los políticos, soldados y policías que tiene cautivos, por rebeldes presos, como afirmó un dignatario de la Iglesia católica.

Reiteró que "no existe ninguna posibilidad de acercamiento de las FARC con el Gobierno" si no se desmilitarizan dos municipios del departamento del Valle del Cauca (suroeste), como propone esa guerrilla desde hace más de cuatro años.

"Es un clima que también por el lado de las FARC ha tenido una manifestación que también me parece positiva", agregó el prelado y aseguró que "que esto está avanzando, no está muerto ni paralizado" y "en este momento hay muy buena voluntad de todas las partes".

Las FARC tienen secuestrados a 22 políticos, 34 militares y policías y tres estadounidenses, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, cautiva desde febrero de 2002, y quien también tiene nacionalidad francesa.

Entre los rehenes, que llevan hasta ocho años secuestrados, se encuentran además ex parlamentarios, un ex ministro, un ex gobernador y tres contratistas norteamericanos que viajaban por la selva del suroeste colombiano en una avioneta tiroteada por las FARC, que los acusó de ser espías.