Farc han incumplido gravemente el acuerdo: Frank Pearl, exnegociador del gobierno

Durante el foro "Cinco años del Acuerdo de Paz con las Farc" adelantado por la Universidad Militar, el exnegociador por parte del gobierno, Frank Pearl, criticó duramente a la extinta guerrilla de las Farc y la acusó de estar incumpliendo "gravemente el Acuerdo de Paz".

Lo anterior al señalar que han fallado flagrantemente con su compromiso de decir toda la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en asuntos como el reclutamiento de menores, y los acusó de estar utilizando una narrativa para justificar sus crímenes.

"Las Farc no han reconocido el reclutamiento forzado, y así como no han reconocido el reclutamiento forzado tienen una narrativa que pretende justificar los delitos que cometieron. La Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo de Paz no se hicieron para justificar ningún tipo de violencia" sentenció.

Por ello indicó que los avances de verdad por parte de los reincorporados son insuficientes, tras la firma de un Acuerdo suscrito de "buena fe" con las Farc.

Pearl durante su intervención también señaló a la extinta guerrilla de las Farc de incumplir con sus compromisos de entrega de bienes para reparar a las víctimas, y además criticó fuertemente a la Fiscalía porque a su juicio, no se sabe qué ha ocurrido con los recursos para indemnizar a las víctimas.

"La Fiscalía le ha incumplido gravemente al país, los bienes que declararon las Farc se entregaron a la Fiscalía, miremos qué pasó con esos bienes, se han ido en corrupción, contratación y amiguismo cuando debían estar destinados a la reparación" sostuvo.

Ante las críticas desde la Universidad Militar por parte de generales como Gustavo Ocampo, sobre la participación política de Comunes por medio de diez curules en el congreso, Pearl defendió esa decisión del Acuerdo, señalando que "ni quita ni pone".

"Yo entiendo que no les gusta pero un acuerdo político se hace para lograr una apertura política. 10 curules en un congreso de 287 miembros por dos periodos ni suma ni resta, pero es muy importante para dejar la violencia" respondió al general.

En relación con el papel del gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz, indicó que también ha incumplido en dos asuntos particulares como la reforma política y la reforma rural integral.