FARC insiste desmilitarizar dos pueblos para intercambio rehenes

La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) insistió hoy en que no aceptará el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos si el Gobierno no desmilitariza dos municipios del suroeste del país.

Entre los rehenes de las FARC se encuentran ex congresistas, un ex gobernador, un ex ministro, tres estadounidenses y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que también tiene nacionalidad francesa. EFE