Farc insistirá en que Jesús Santrich llegue a la Cámara

Tras una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, los representantes de la Fuerza Alternativa del Común reiteraron que insistirán a través de todas las herramientas jurídicas disponibles que Jesús Santrich llegue al Congreso.

El representante Marcos Calarcá aseguró que Santrich no tiene impedimentos y que su llegada a la Cámara Baja se convirtió en un pulso político.

"No tiene impedimentos legales para ser representante por el departamento del Atlántico. Insistiremos a través de los mecanismos que para que llegue a dar los debates en el Congreso", señaló.

Pese a que Santrich recibió del Consejo Nacional Electoral su credencial como representante, no pudo posesionarse en el cargo el pasado viernes, por estar privado de la libertad. Si no lo hace dentro de los 8 días siguientes al 20 de julio, podría enfrentar un proceso de pérdida de investidura.