Fasecolda rechaza proyecto de ley que modifica el SOAT

Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, expuso en La W sus inconformidades con el proyecto de ley (458 de Senado y 019 de Cámara) que trae descuentos en la compra del SOAT y hace modificaciones en el cubrimiento de daños a civiles.

En primer lugar, manifestó que la iniciativa tiene medidas positivas como los descuentos a personas que no tienen accidentes y la limitación en las comisiones por venta del SOAT (son del 8% y las reduce a un máximo de 5%).

Sin embargo, expresó que “crea una cobertura de daños, de latas. Esa cobertura de daños materiales es supremamente costosa. Y además excluye de los descuentos a las motocicletas, que son quienes tienen la mayor tasa de accidentalidad. Los excluye son criterios que son poco racionales”.

En esa línea, aseguró que, si el proyecto de ley sale adelante, “el SOAT como mecanismo tendrá muchas dificultades para sobrevivir. Es un seguro que poco se conoce, atiende cada año 700.000 heridos”.

Otra de las críticas sobre las que Fasecolda llama la atención es que “cuando hay un choque y hay un herido, habrá que esperar a que se levante el croquis de tránsito. Si no se levanta el croquis, no se puede atender al herido. Y todos sabemos que en Colombia la llegada del policía de tránsito puede tardar horas, y la persona está herida en la calle y no se la pueden llevar porque en la clínica no la atienden sin la copia del croquis”.

Asimismo, resaltó que “eso es supremamente peligroso, el 70% de los municipios del país no tiene autoridad de tránsito”.