Fernando Lugo dice que no le han dicho con claridad por qué lo destituyeron

En diálogo con La W, el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, señaló que presentó dos pedidos de inconstitucionalidad los cuales serán rechazados porque el Congreso tiene amenazada a la Corte Suprema de su país.



“Hemos presentado dos pedidos de inconstitucionalidad porque no se respetó el debido proceso. El primer fue rechazado, el segundo está en trámite de ser rechazado porque el congreso amenaza a la corte suprema si me dan la razón. Serían investigados”, contó.



Lugo afirmó que en Paraguay existe la figura del juicio político pero que en su caso fue una grosería. Anunció que recurrirán a cortes internacionales.



“Acá en Paraguay a quien se roba una gallina del vecino tiene 12 horas para su defensa, a mi me dieron dos horas”, sostuvo el expresidente.



Reiteró que aún el Congreso no le ha dicho con “claridad” por qué los destituyeron del cargo y aseguró que no han hecho mención a un mal desempeño de su labor.



Además explicó que su política no fue de “sotana” y que no gobernó con el clientelismo como lo han hecho desde hace 60 años los partidos tradicionales de su país.



“Intenté romper esa práctica perversa”, dijo Lugo, quien agregó que tal vez por ese emotivo lo llevaron a juicio.



Afirmó que solo cuatro países (Libia, Taiwán, El Vaticano y Panamá) en el mundo han reconocido al nuevo gobierno paraguayo.