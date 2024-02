Fiscal asume de manera directa investigación de corrupción en el Das

El vice fiscal General, Jorge Otálora anunció en la W la conformación de un grupo investigadores para establecer responsabilidades en el organismo de inteligencia.

Frente a las denuncias hechas por Rafael García, ex director de informática del DAS, a la revista Semana el Vicefiscal aclaró que la unidad de lavados de activos lleva todas las pruebas que se tienen en contra del ex director del DAS, Álvaro Noguera, y que el proceso de investigación va a "Cuenta gotas" porque Rafael García no consigna todo lo que sabe en las respectivas indagatorias.