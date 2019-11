Fiscal confirma ilegalidad de varios allanamientos realizados en las últimas horas

El fiscal encargado Fabio Espitia entregó detalles de lo que fueron los allanamientos realizados en 27 lugares de la ciudad en donde se logró la incautación de importante material que sería utilizado para la fabricación de elementos que alterarían el orden público en la capital.

Según el fiscal el desarrollo de los allanamientos se realizaron luego de un trabajo de inteligencia coordinado entre la Policía y el ente de control que arrojó además la captura de dos personas que estarían vinculadas a pasados hechos violentos en la ciudad.

Sin embargo, aclaró que varios allanamientos realizados fueron declarados ilegales por un juez porque no se encontraron elementos suficientes que les permitieran vincular a colectivos o personas con eventuales conductas criminales.

“Fueron declarados ilegales no por la no existencia de elementos fundados de juicio suficientes si no porque no se encontraron elementos materiales de prueba suficientes que permitiera vincular los objetos o personas con eventuales conductas crimínales”, manifestó el fiscal encargado Fabio Espitia.

Frente al allanamiento a la revista Cartel Urbano aseguró que se realizó tras informes de inteligencia de las autoridades desde antes y que no tienen nada que ver con la protesta.

