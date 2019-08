Fiscalía asegura que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia

La Fiscalía General de la Nación hará entrega de un informe dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), a propósito de la condena al Estado por los desaparecidos en la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Sin embargo, ya se han podido anticipar algunos de los resultados del mismo.

Según el testimonio de varios investigadores del caso, se ha sugerido que, con base en un análisis científico y pruebas recolectadas en el caso, una nueva hipótesis advierte que no hubo desaparecidos.

De esta manera, Jorge Ricardo Sarmiento, uno de los fiscales encargados de la investigación, reveló a Noticias Caracol que varios de los hallazgos en los últimos cinco años dan cuenta de que los casos de desapariciones forzadas fueron resultado de “malas identificaciones o cuerpos mezclados”.

Lo anterior se conoce como consecuencia de que, en los últimos años, la Fiscalía reveló que sus investigaciones apuntan a que las cajas en poder de Medicina Legal conservan restos de víctimas del Palacio de Justicia que fueron reportadas como desaparecidas en su momento. Además, en exhumaciones recientes se han encontrado los restos de otros desaparecidos e incluso varias familias han conocido que los restos que les fueron entregados no pertenecen a sus parientes.

(Recomendamos: Los informes del Centro de Memoria pueden estar sesgados: Rubén Darío Acevedo)

Por su parte, la directora del Instituto, Claudia García, explicó que las irregularidades procedimentales no solo obedecieron a la precariedad tecnología del momento, sino que también fueron resultado de la negligencia de los funcionarios.

Según explica García, algunas identificaciones fueron registradas a partir de elementos, pertenencias u objetos personales de las víctimas, debido a que no todos estos cuerpos tenían huellas dactilares. No obstante, explica que este procedimiento sin sustento científico “no es una identificación fehaciente”.

El fiscal Jairo Humberto Oróstegui también explicó que 56 cuerpos de las víctimas de estos hechos violentos fueron a parar a cementerios de diferentes partes del país, mientras que 38 fueron a parar a la fosa común del cementerio del sur. Así, Oróstegui relata que en la mayoría de casos, en los cuerpos entregados en cementerios “hemos encontrado muchos de los desaparecidos del Palacio de Justicia”.

Cabe recordar que en el año 2014, la Cidh condenó a la Nación por estos hechos y una de las tareas que esto implicaba era establecer el paradero de once desaparecidos. De estas personas faltan seis, que estarían en manos de familias equivocadas. No obstante, esta nueva versión entraría en conflicto con el acto de reconocimiento de parte del Estado, en el que reconoció su responsabilidad no solo por los hechos de desaparición forzada sino también por tortura.