Fiscalía asumió investigación por muerte de indígenas durante paro agrario

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación por la muerte de dos indígenas en medio de las manifestaciones por el paro agrario, ocurridas este miércoles en el departamento del Cauca.

Según informó el Ministerio de Defensa, durante las protestas han resultado heridos otros cinco indígenas, entre ellos tres que estaban manipulando explosivos que serían utilizados contra la Fuerza Pública.

Además, el Ministerio indicó que por lo menos 31 uniformados han resultado lesionados en esta jornada de paro que inició el fin de semana pasado.

El paro también ha dejado 36 ataques a vehículos en el Cauca, uno en Antioquia y uno mas a una tanqueta de la Policía Nacional.

El Ministerio de Defensa anunció que las autoridades ofrecerán una recompensa por información que permita esclarecer los hechos en los que murieron los dos indígenas.