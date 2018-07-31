Fiscalía ha esclarecido hasta el 50% de casos por homicidios de líderes sociales

La Fiscalía adelanta indagaciones por las intimidaciones contra 85 líderes sociales. Foto: Colprensa( Thot )

La Fiscalía General de la Nación informó que se ha logrado un porcentaje histórico en el esclarecimiento de homicidios contra defensores verificados por las Naciones Unidas. Esto se debe a que la cifra alcanza el 49,18% a julio de 2018.

En todos estos hechos existen causas definidas, capturados y responsables judicializados.

En la actualidad, la Fiscalía adelanta indagaciones por las intimidaciones contra 85 líderes que defienden la sustitución de cultivos ilícitos en el país.

El ente acusador registró un histórico esclarecimiento del 50% en casos por homicidios contra líderes sociales. Un equipo especializado de fiscales, investigadores y personal de policía judicial logró la identificación de las organizaciones responsables.