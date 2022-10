Fiscalía imputará cargos contra exdirectora del DAS

Este miércoles la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, llevará a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá la imputación de cargos contra la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado y el ex secretario de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, investigados dentro del proceso penal por seguimientos ilegales a magistrados, periodistas e integrantes de organizaciones no gubernamentales.









La W Radio conoció que uno de los abogados de los imputados le solicitó al Tribunal que la diligencia fuera reservada ante la calidad de uno de los afectados con la imputación de cargos, es decir haber sido empleado público, adscrito a la presidencia de la república o que no se permita el ingreso a los medios de comunicación a la audiencia que debe ser pública.









Durante la imputación de cargos la Fiscal pediría medida de aseguramiento y si la ex directora del DAS no se presenta se pedirá que se expida orden de captura y circular roja para que se haga efectiva su detención en el exterior.









Los representantes de las víctimas también pedirán la detención de la señora, María del Pilar Hurtado si no se presenta y que el Gobierno presente antes instancias internacionales una reclamación por el asilo que dio Pamaná a la ex directora del DAS.