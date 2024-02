Fiscalía ordena la captura de presidente y vicepresidente de Bancolombia

El Fiscal General de la Nación, Mario Germán Iguarán, confirmó en LaW que expidió orden de captura con detención domiciliaria preventiva al presidente de Bancolombia, Jorge Londoño, y el vicepresidente, Federico Guillermo Ochoa, por la investigación que viene adelantando por irregularidades en la fusión del Banco Industrial Colombiano (BIC) con el Banco de Colombia realizada hace 10 años.

Según la Fiscalía considera que los dos banqueros incurrieron en delitos de estafa en operaciones no autorizadas con accionistas y utilización indebida de fondos del público.

Adicionalmente el fiscal anunció que sería investigado el entonces Superintendente Bancario y de otras autoridades por no haber tomado medidas que evitaran el colapso de los accionistas y evitar que la fusión perjudicara a los menos favorecidos, por supuestos auto-préstamos.

Ante la reciente información dada a conocer a través de los medios de comunicación en el día de hoy, según la cual la Fiscalía General de la Nación emitió providencia presuntamente en contra de los doctores Jorge Londoño S. Presidente y Federico Ochoa B., Vicepresidente Ejecutivo de Servicios, Bancolombia informa que el apoderado de los administradores aún no ha sido notificado de la providencia y por tanto desconocemos su contenido. Es de anotar que esta medida está dirigida contra los administradores como personas naturales y no es una medida contra la entidad, por lo tanto esta decisión no afecta el patrimonio del Banco ni su solvencia.