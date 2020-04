Foro W: ¿Qué responden los bancos a las dudas de los colombianos?

¿Cómo acceder a los créditos respaldados por el Gobierno? ¿Cuáles son los requisitos y qué hacer si las personas no consiguen soluciones rápidas en materia financiera? fueron algunas de las preguntas que las entidades bancarias respondieron a los oyentes de Sigue La W.

María Cristina Arrastía de Bancolombia, destacó que "a fecha de ayer, hemos dado alivios a más de dos millones de nuestros clientes, por más de 52 billones de pesos".

"Después de los alivios, miramos las necesidades de las empresas para que tengan liquidez" señaló.

Sobre qué pasa si los usuarios se cuelgan con las cuotas de los créditos, Arrastía dijo que "hemos venido atentiendo cada caso particular, pero si necesitan prórrogas las hacemos". Mientras que Katherine Pardo, de BBVA destacó que le están dando periodos de gracia donde no se cobra intereses de mora, ni presentan reportes a centrales de riesgo.

"Cada caso toca estudiarlo, es individual. Estamos hablando de una experiencia en la actividad (de las empresas) y a título personal, que es lo que la empresa valora" destacó Danilo Morales de Colpatria.

Por su parte, Andrés Felipe Rojas de Asobancaria destacó algo que se repitió durante todo el foro y es que "toca analizar caso por caso" pues cada persona, empresa y usuario son diferentes y necesitan de soluciones específicas.

Además, sobre si los bancos estarían negando créditos a los sectores más afectados por la crisis, dijo que "yo no me referiría a los sectores como tal (...) deben demostrar soporte financiero, pero no hay sectores bloqueados para el acceso a créditos".

Respecto a los periodos de gracia, explicó que "es un plazo donde no se pagan intereses, entre dos o seis meses (...) en ese tiempo, la gente tiene la oportunidad de abastecerse y estabilizarse".

Todos los bancos coincidieron en que su principal objetivo es proteger a sus clientes y garantizarles que tengan soluciones de acuerdo a sus necesidades.