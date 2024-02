Fuerte altercado entre Minhacienda y presidente de la refinería de Cartagena

Por aumentos en los costos del proyecto de la Refinería de Cartagena, el ministro saliente de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y Orlando Cabrales, presidente de Reficar, tuvieron una fuerte discusión.



Según el Ministro, la constricción de la refinería debía costar 3.400 millones de dólares y “hoy por hoy costará 4.900 millones de dólares”, lo cual le produjo indignación.



Echeverry reconoció que tuvo un fuerte altercado con Orlando Cabrales. “Yo estaba hablando en tono mayor y Orlando Cabrales me dice que no le hable en ese tono y le dije que si le preocupaba mis decibeles”, dijo el Ministro.



Posteriormente, afirma el Ministro, que le “pegó un manotazo” a una mesa. Aclaró que nunca hubo conato de agresión física con Cabrales.



“Cuando iba saliendo unos funcionarios me dijeron que me calmara (…) no es que nos hubieran separado ni mucho menos”, indicó.