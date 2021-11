Fuerte división en el partido Colombia Justa Libres escaló al CNE

Hoy se metió “En Kamila de 11 varas” el partido cristiano Colombia Justa Libres porque está envuelto en una polémica que le ha robado la paz a más de uno.



Resulta que el fin de semana se conoció que la convención nacional de ese partido eligió como candidato presidencial único al senador John Milton Rodríguez, quien estaba compitiendo con Ricardo Arias, uno de los presidentes de la colectividad y exdirector del Fondo Nacional del Ahorro.

Ahora Arias está desautorizando esa convención y todas las decisiones que se tomaron allí porque, según él, la reunión no contó con garantías de transparencia y participación, no hubo certeza sobre los votos, no se verificó correctamente si había quórum y habría decenas de irregularidades. Incluso, desde el pasado viernes la declaró ilegítima, agotada, pero aún así se hizo al día siguiente.



De hecho, el representante a la Cámara de Colombia Justa Libres, Carlos Acosta, quien es vocero del Comité de Garantías, advirtió que se querían nombrar nuevos presidentes del partido pese a que las candidaturas no cumplieron los requisitos estatutarios, no fueron remitidas como es debido y tampoco fueron habilitadas.

Así que Ricardo Arias está apelando a que la convención fue una reunión informal, no oficial, y por eso acudió al Consejo Nacional Electoral para que se pronuncie sobre su legalidad o no.



Sin embargo, el equipo del senador John Milton dice que está tranquilo, que todo se hizo acorde a los estatutos y que la convención en la que resultó ganador fue legítima. Incluso se ha dicho que Arias se está quejando porque no le favorecían las mayorías a sus pretensiones.



La última palabra la tendrá el órgano electoral, mientras tanto la situación en este partido cristiano está complicada.

