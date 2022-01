Fundación despide a los niños víctimas de la tragedia del bus

La caravana con los féretros de los más de treinta niños fallecidos durante el incendio de un autobús en Fundación salió de Barranquilla para cumplir en la localidad de Fundación el sepelio colectivo en el que participó el presidente Juan Manuel Santos.



Fuentes oficiales informaron de que la comitiva partió de la institución forense Medicina Legal en Barranquilla (Atlántico) escoltados por la Policía de ese departamento para entregar los menores a las respectivas autoridades y familias.



Dos de los menores serán enterrados en la ciudad de Santa Marta, uno en Barranquilla y otro en Venezuela por decisión de los padres, mientras que los restos de los 29 niños descansarán en el "Parque Cementerio Ángeles de Luz" en Fundación (Magdalena), que todavía no ha sido estrenado.



En Fundación, los cerca de 90.000 vecinos esperaron consternados para darle el último adiós a los 33 niños de corta edad que murieron el pasado 18 de mayo cuando el autobús en el que volvían de un servicio religioso dominical se incendió en el humilde barrio de Altamira.



El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, afirmó en las últimas horas que evalúa interponer una demanda contencioso-administrativa contra el Estado por los fallos cometidos por varias instituciones en estos hechos y opinó que una fórmula efectiva podría ser buscar una audiencia de conciliación para que se "indemnice de manera inmediata" a las familias.



"Una persona que manejaba sin pase, que no tenia seguro, no había exámenes de órganos de control del vehículo que transportaba combustible, que no estaba afiliado... Hubo una cadena de errores y omisiones de diferentes instituciones del Estado" y éste debe responder, dijo Otálora.



Otálora, que visitó a ocho de los cerca de veinte niños supervivientes y que son atendidos en un hospital de Santa Marta, liderará una delegación de la Defensoría del Pueblo que presta sus servicios psicológicos y jurídicos a las familias de las víctimas.