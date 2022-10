Ganaderos aseguran que informe de OMS sobre carnes no es concluyente

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) afirmó hoy que el informe de riesgo presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que advierte que comer carne procesada y roja puede ser cancerígeno "no es concluyente".



"No se trata de un estudio concluyente de la comunidad científica, se trata simplemente de un informe de riesgos que saca el organismo y que además no es concluyente", dijo a medios locales el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie.



El directivo aseguró que el estudio realizado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés), entidad adscrita a la OMS, va en la misma dirección de otros informes en los que se advierten riesgos para la salud, pero que no entregan un dictamen certero.



"Estos organismos han sacado informes en la misma dirección, como por ejemplo, que los rayos del sol causan cáncer de piel; si usted está expuesto todos los días al sol a la final puede tener unos melanomas si su cuerpo no tiene capacidad de respuesta frente a esta contingencia", apuntó Lafaurie.



Según la IARC, las carnes rojas y procesadas pueden llegar a ser cancerígenas al ser calificadas en los grupos 2A "probablemente cancerígena para los seres humanos" y 1 "cancerígeno para los seres humanos", respectivamente.



Lafaurie indicó que el consumo de carne en Colombia es "la cuarta parte" del de Argentina y señaló que la incidencia de cáncer en ese país no es superior a la de los colombianos, por lo que, a su juicio, no es "consecuente y nada tiene que ver".



Citó como ejemplo que el consumo per cápita de la carne en Colombia es de 18 kilos al año, mientras que en Brasil asciende a 47 kilos, en Uruguay a 63 y en Argentina a 74.