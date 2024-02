General Alberto Mejía es partidario del regreso de aspersiones con glifosato

En entrevista con La W y aclarando que es a título personal, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, confirmó que respalda el regreso de las aspersiones con glifosato para combatir el crecimiento de los cultivos ilícitos.

“Nosotros consideramos que nuestra lucha no es en vano y por eso estamos batiendo las metas en erradicación e interdicción. Pero si usted me lo pregunta a mí, como un simple soldado, el soldado Mejía, yo le quiero contestar que esa aspersión sí es una salida importante y fundamental (…) volver a la aspersión, para nosotros, desde el punto de vista militar y de seguridad nacional, entendiendo todas las restricciones que hay en el tema jurídico y en las altas cortes, con el Ministerio de Salud, etcétera, si usted me pregunta a mí, yo creo que sí debe reestablecerse y que sí es el camino, pero es la simple opinión de un soldado de la patria”, declaró el general.

----------------------------

El partido Farc aparece en el informe entregado a la Comisión de la Verdad

Sobre el informe de 50 tomos al que llamaron “Génesis” y que resume todas las violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas por las Farc, el general expresó que aparecen los actuales miembros del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

“Se mencionan todos, absolutamente todos, el pasado y el presente. Este es un registro excepcional de todo este contexto de las Farc que sin duda va a contribuir al esclarecimiento de la verdad (…) todas estas personas que hoy en día hacen parte del partido político están, sin duda alguna, inmersos en esta documentación”, expresó Mejía.

Según el general, en estos tomos las Farc se reconocen como narcotraficantes, como reclutadores de menores de edad y reconocen todo tipo de vejámenes contra población civil y población protegida. ”Ellos mismos se describen como narcotraficantes y ellos mismos muestran cómo manejan y organizan todo el eslabón en la cadena del narcotráfico (…) ellos mismos escribieron todo esto”, agregó.

----------------------------

¿Dónde están alias Iván Márquez y alias el Paisa?

Mejía advirtió que continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero del exjefe negociador de las Farc, Iván Márquez, y del excomandante de la Columna Móvil Teófilo Forero, Hernán Velásquez, alias El Paisa.

“Estamos desarrollando un gran esfuerzo de ubicación y localización de estas personas que usted menciona pero al momento no podría yo confirmar una ubicación específica de ellos (…) por supuesto que cualquier relación entre miembros de las Farc con grupos de disidencias o residuales raya en violar la Constitución y la ley, raya en violar los acuerdos y por supuesto que a estas personas, si eso es así, les caerá el peso de la justicia”, agregó Mejía.

----------------------------

