General Gómez Méndez salió por presuntos vínculos con Daniel ‘El Loco’ Barrera y no con organización de ‘Don Mario’

“ACTUALIZACIÓN (11/08/2025): Por medio de auto inhibitorio del 25 de febrero de 2016, allegado a este medio la Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió: “PRIMERO. SE PROFIERE RESOLUCIÓN DE PRECLUSIÓN a favor de JESÚS ANTONIO GÓMEZ MENDEZ identificado con XXXXXX y demás condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, investigado por las conductas de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y COHECHO PROPIO, toda vez que no se satisfacen los requisitos sustancias de que trata el art 397 del c. de P. Penal.”

La W pudo establecer que el general Jesús Antonio Gómez Méndez no salió de la Policía por las referencias que se hicieron de él en una conversación entre el detenido empresario Felipe Sierra y el ex director de fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia, sino por su presuntas relaciones con el narcotraficante más buscado de Colombia Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’.

El gobierno decidió llamar a calificar servicios al general Gómez Méndez debido a varios seguimientos que venía haciendo la Policía al alto oficial donde se demostraría su relación con el delincuente acusado de aliarse con las Farc en el narcotráfico.

El general Gómez Méndez sale de la institución en medio del escándalo que se suscitó alrededor de las interceptaciones telefónicas entre el empresario Felipe Sierra y el ex director de Fiscalías Guillermo León Valencia, donde son mencionados el general Marco Antonio Pedreros y el general Jesús Antonio Gómez Méndez.

Por esta razón, en principio se pensó que el oficial salía de la institución por haber sido mencionado en medio de la conversación. Sin embargo, la W pudo comprobar de que esto no es asi y vás más allá.

Daniel Barrera es conocido por su estrechos vínculos con las Farc en el Meta, Guaviare y Guainía en donde las autoridades investigan sus millonarios negocios del narcotráfico.

Informes de inteligencia señalan que Daniel Barrera no tiene tarjeta decadactilar en la Registraduría y tiene en su poder varias cédulas a nombre de Daniel, Arnoldo, Luis Orlando y Juan Barrera.

Igualmente sostienen esos mismos informes que su cédula verdadera fue expedida en San José del Guaviare y a pesar de que fue capturado en 1990 por la Policía del Guaviare increíblemente revisada la base de datos de la Policía Nacional no tiene antecedentes penales ni órdenes de captura.