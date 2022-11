General Naranjo y expresidente Uribe, juntos en México

“El disgusto es con Santos no con el general Óscar Naranjo”, indicó Uribe. El expresidente y el general en retiro se encuentran en Guadalajara, México, donde participarán en un foro sobre “Construcción de ciudadanía en América Latina”.



Uribe insistió en la “tristeza” que sienta “por el paso que ha tomado” el general Naranjo y aseguró que todavía reza “para que no se deje tentar por allá porque lo necesitamos con una visión que él compartió cuando nos acompañó ocho años en el Gobierno”.



“En la conversación que hemos tenido le cuento lo mío, pero no le preguntó nada (sobre él) Me contó que venía de La Habana, pero le dije que no me contara eso, porque el país no deberían entregárselo a esos bandidos (de las Farc)”, afirmó.