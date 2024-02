Germán Carlosama niega tener vínculos con el Eln

En diálogo con W Fin de Semana, el representante Germán Carlosama aseguró que no tiene ningún vínculo con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) al afirmar: “Nunca he estado involucrado con ninguna guerrilla, he sido víctima del conflicto”. Además, agregó que los señalamientos en su contra son falsos e infundados.

Esta declaración se produce a propósito de la compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación para investigar al senador Jesús Alberto Castilla y al representante a la Cámara, Germán Bernardo Carlosama López. Esto, dice el ente acusador, porque “como producto del proceso de identificación, documentación y caracterización de los patrones, perfiles, modus operandi, organización y operatividad del Eln” se encontró información relacionada con los congresistas.

Así, el representante por el movimiento indígena AICO (Autoridades Indígenas de Colombia) explicó en W Fin de Semana que su comunidad “ha visto morir a niños y ancianos” por cuenta de las minas antipersona, y que por ese motivo se decidió acompañar el proceso de desminado humanitario.

“No recuerdo que me haya reunido con el Eln de manera directa, pero sí se buscaban comunicaciones con ellos para labores de desminado”, explica Carlosama, al desmentir cualquier contacto con el Eln en su ejercicio político.

Además, aseguró que respeta al fiscal general Néstor Humberto Martínez, pero le pidió que, cuanto antes, clarifique estos señalamientos en su contra.

Sobre las pruebas en contra de los parlamentarios, dijo la Fiscalía, están en “declaraciones e información recuperada de dispositivos electrónicos incautados, así como en documentos obtenidos en múltiples allanamientos ejecutados en desarrollo de labores investigativas”.