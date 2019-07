Gloria María Borrero sería la nueva cónsul de Colombia en Madrid

Fuentes del Gobierno consultadas por la W aseguraron que la exministra de Justicia, Gloria María Borrero, aceptó el consulado de Colombia en Madrid, España, tras su salida del gabinete ministerial.



Además señalaron que a la ex ministra le ofrecieron la embajada en Paraguay pero no la aceptó.



Borrero reemplazaría a la actual cónsul, la economista María Margarita Salas, quien inició en el cargo el 12 de agosto de 2010.



Según fuentes consultadas por esta emisora, el inminente nombramiento no ha caído bien en algunos sectores del Gobierno debido a varias deficiencias en su gestión mientras estuvo al frente de la cartera de Justicia.