Gobierno anuncia proyecto para convenio sobre contaminantes

El Gobierno anunció hoy la presentación, ante el Congreso, de un nuevo proyecto de ley para que sea aprobado el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. El ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano, así lo reveló tras una sentencia de la Corte Constitucional que declaró no ajustada a la Carta una iniciativa aprobada por el legislativo. Lozano emitió un comunicado en el que aclara que "es deber de los colombianos acatar los fallos de la Honorable Corte Constitucional", pero explica que la razón por la cual se declaró como no válida la ley, "se refiere a vicios de trámite en el Congreso". Esa situación "en nada controvierten ni el contenido del Convenio ni el compromiso del Gobierno Nacional con su aprobación", añadió el alto cargo. Lozano insistió en que "el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes reviste la mayor importancia La ratificación, subrayó Lozano en el comunicado, "le permitirá al país acceder al mecanismo de asistencia técnica y financiera establecido por el mismo". Sin éste, advirtió, "se dificulta la atención de la problemática de Contaminantes Orgánicos Persistentes, como plaguicidas obsoletos, (DDT, Toxafeno etc.), aceites de transformadores con PCBs, dioxinas y furanos, que causan contaminación del agua, aire y suelo, así como serios daños a la salud de los colombianos". En virtud de lo anterior, insistió, "el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial liderará la presentación inmediata de un nuevo proyecto de ley ante el Congreso de la República, para que se apruebe el Convenio". EFE