'Gobierno debe reconocer a las autoridades indígenas como legítimas': Senador Alexander López

El Segundo vicepresidente del Senado, Alexander López del partido Polo Democrático, aseguró que "el Gobierno Nacional debe entender que no puede aplicar el concepto de tierra arrasada en el teatro de operaciones del Norte del Cauca".



El congresista se pronunció en respaldo a una mediación del conflicto para el norte del Cauca que recoja la propuesta de la Asociación de Cabildos Indígenas y del Consejo Regional Indígena del Cauca. Además, dijo que la guerrilla de las Farc tampoco pueden seguir utilizando el territorio indígena como cabeza de playa de sus operaciones militares en contra de la Fuerza Pública.



"Tanto unos como otros deben reconocer la autoridad constitucional de los cabildos y gobernadores indígenas con jurisdicción en la región y reconocer a la Guardia Indígena como garante del orden público en los territorios indígenas", advirtió el legislador.



López fue enfático en señalar que el Presidente de la República Juan Manuel Santos y su Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón no pueden seguir desconociendo a las autoridades tradicionales indígenas y a las comunidades negras en el Norte del Cauca como autoridades legítimas con rango legal, constitucional y jurisprudencial en la región.



EL congresista agregó que si de verdad se pretende construir una iniciativa de paz para el Cauca, ésta necesariamente debe convocarse a partir de desmilitarizar los territorios indígenas en disputa y las áreas pobladas, así como a través del respeto por los bienes y predios civiles sobre los cuales la Fuerza Pública no tiene poder de disposición ni de ocupación forzosa.