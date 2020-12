Gobierno deberá reportar a JEP y Fiscalía incumplimiento en entrega de bienes de Farc

Redacción: Andrés Venegas Loaiza

Hoy se cumple el plazo para que de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz, Farc entregue sus bienes para la reparación de las víctimas. El plazo inicial iba hasta el 31 de julio de este año, sin embargo, con la llegada de la pandemia el Gobierno otorgó una extensión hasta final de año.

En los micrófonos de la W Radio el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, hizo un balance de lo que se ha recibido y lo que no. Mencionó que el proceso se ha dado en tres etapas y fue en la primera en la que Farc entregó un inventario recién firmado el acuerdo, “presentado por bienes avaluados en cerca de $1 billón, de los cuales la mitad no podían ser utilizados para los fines de reparación de las víctimas por ser temas como carreteras o campañas de vacunación lo que nos dejaba $500.000 millones”, de esos recursos solamente $50.000 millones son efectivos para reparar a las víctimas.

El consejero mencionó que hay dos vías para la recepción de los bienes de Farc, una correspondiente a los bienes que no fueron incluidos en el inventario mencionado, a los que se les aplica extinción de dominio, se monetizan y se utilizan para las reparaciones colectivas “de las cuales hemos hecho dos con la Unidad de Víctimas este año y seguiremos por ese camino también con una parte de los $50.000 millones que se vendieron en oro por bienes a los que se les aplicó la extinción de dominio”. La otra vía es la recepción de bienes que continúen llegan extemporáneamente para que sean utilizados en reparación.

Le puede interesar:

“Lo que no va a suceder es que se prorrogue más el plazo de entrega de bienes, las prórrogas llevan más de cuatro años y es una obligación que se debió cumplir por parte de Farc”, comentó Archila quien resaltó que el hecho de que los bienes de acá en adelante representen un incumplimiento no significa que no se reciban, además, aclaró que “en simultaneo está previsto en el decreto que debemos presentar un reporte a la JEP y a la Fiscalía para que se establezca si hay responsabilidades individuales o no y las consecuencias que esto tendría”.

Hoy mismo el presidente de la Sociedad de Activos Especiales anunció que el valor de los bienes reportados como entregados y que funcionan efectivamente para reparación alcanzan un poco más de $40.000 millones.